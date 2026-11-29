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खुटार मार्ग पर मैलानी रेंज की गदनियां बीट के जंगल में दोपहर लगभग पौने दो बजे यह हादसा हुआ। खुटार से मैलानी की ओर आ रहा तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार रिफा पुत्री राजू (12), जेबनिशा पत्नी छुट्टन (50) निवासी डिमरौल, बिजुआ थाना भीरा, सुरेश (50) व उनकी पत्नी भूमिवती (48) निवासी आदमपुर थाना फरधान घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर 102 एंबुलेंस के कर्मचारी मनोज कुमार व पवन कुमार ने मौके पर पहुंच तत्परता से घायलों को पीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए सुरेश व उनकी पत्नी भूमिवती को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।सीओ जितेंद्र परिहार ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। ऑटो रिक्शा और चालक की तलाश की जा रही है। चेकिंग कर तेज रफ्तार से ऑटो चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।ट्रैक्टर की टक्कर से घायल बुजुर्ग की मौतफरधान। लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से घायल 65 वर्षीय बुजुर्ग की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के ग्राम भदूरा निवासी शमशेर अली ने बताया कि पिता शरीफ अली (65) 27 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे अपने घर से खेत पर बने मकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लखीमपुर-मोहम्मदी रोड पर ताज मोहम्मद के मकान के पास पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।हादसे में शरीफ अली गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल मोतीपुर ओयल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि मृतक के पुत्र शमशेर अली की तहरीर पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक सुभाष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।डनलप का एक्सल टायर निकलाफोटो- 39बिजुआ। बस्तौला-बिजुआ मार्ग पर निबिया बाबा स्थान पर डनलप का एक्सल टायर निकल गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। भानपुर के रंजीत पुत्र राजेश गन्ने से भरी डनलप को गुलरिया चीनी ले गए थे। वापसी अचानक डनलप का एक्सल टायर सेट निकलकर खाई में जा गिरा। उन्होंने बताया कि इससे ट्रैक्टर-डनलप असंतुलित हो गया, हालांकि चोट नहीं आई।