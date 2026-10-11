Lakhimpur Kheri News: हथिनियों पर बैठकर वनकर्मियों ने गन्ने के खेत में की बाघ की तलाश

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रविवार को गन्ने के खेत में जानवर की हलचल होने पर कोटेदार सुरेंद्र कुमार ने गांव निवासी स्वरूप सिंह के खेत में बाघ दिखने की सूचना वन रक्षक शमशेर सिंह को दी। वन क्षेत्राधिकारी ललित कुमार टीम, दोनों हथिनियों और चिकित्सकों के साथ मौके पर पहुंचे। हथिनियों पर बैठकर वनकर्मियों ने गन्ने के खेत में बाघ की तलाश की। सूचना सही मिलने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सुबह सात बजे शुरू हुआ अभियान शाम पांच बजे तक चला।वन क्षेत्राधिकारी ललित कुमार ने बताया कि बाघ गन्ने के खेत में है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है।धान के खेत में बाघ ने नीलगाय का किया शिकारममरी। महेशपुर गांव के पास शनिवार शाम गन्ने के खेत में पहुंचे बाघ ने धान के खेत में नीलगाय पर हमला कर उसे मार डाला। रविवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने अधखाया शव देखा तो दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे फॉरेस्टर रोहित श्रीवास्तव और अन्य वनकर्मियों ने बाघ के हमले की पुष्टि की। उन्होंने महेशपुर, रामदीनपुर और त्रिलोकपुर के ग्रामीणों को सतर्क रहने और खेतों में अकेले न जाने की सलाह दी। बताया कि जंगल पास होने के कारण क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है। संवादतेंदुए ने घर में घुसकर कुत्ते को मारा, पिंजरा लगाकर निगरानी शुरूमझगईं। मजरा तिकोना फार्म में शनिवार तड़के तेंदुए ने घर में घुसकर मनप्रीत सिंह के पालतू कुत्ते को मार डाला। सूचना पर वन क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में तेंदुए के पैरों के निशान मिले। झोंपड़ी के पास तेंदुए की मौजूदगी की आशंका पर परिजनों की सुरक्षा के लिए चारों ओर जाल लगाया गया था। वन क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास तेंदुए की गतिविधियां मिलने के कारण पिंजरा और कैमरा लगाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तेंदुआ जल्द पिंजरे में कैद होगा। साथ ही ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। संवादखेत में सांप-नेवले की भिड़ंत, देखने जुटी भीड़निघासन। लुधौरी गांव में रविवार सुबह गन्ने के खेत में सांप और नेवले के बीच करीब 45 मिनट तक संघर्ष हुआ। भिड़ंत देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया।सेमरा पुरवा मार्ग के पास चौधरी के गन्ने के खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को संघर्ष करते देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नेवला सांप की पूंछ की ओर से लगातार हमला कर रहा था, जबकि सांप फुफकारते हुए बचने की कोशिश करता रहा। नेवले के हमलों से बचने के लिए सांप ने गन्ने के तने पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन संघर्ष जारी रहा। अंत में सांप घायल अवस्था में गन्ने के तने से लिपटा मिला। ग्रामीणों के मुताबिक, बाद में उसकी मौत हो गई। संवाद