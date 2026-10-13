फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Five female students injured after being hit by a Bullet motorcycle while returning from coaching.

Lakhimpur Kheri News: कोचिंग से जा रही पांच छात्राएं बुलेट की टक्कर से घायल

Tue, 13 Oct 2026 01:32 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 13 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Five female students injured after being hit by a Bullet motorcycle while returning from coaching.
घायल प्रिया मौर्या - फोटो : 1
लखीमपुर-ओयल। सदर कोतवाली की संकटा देवी चौकी क्षेत्र में कोचिंग से घर जा रहीं पांच छात्राएं बुलेट बाइक की टक्कर से घायल हो गईं। पुलिस ने घायल छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही परिजन को भी जानकारी दी गई है। इधर घटना के बाद बुलेट बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घटना में बुलेट चालक भी घायल बताया जा रहा है।
विज्ञापन

सोमवार की शाम करीब चार बजे बेहजम रोड स्थित वीर गैस एजेंसी के समीप पांच छात्राएं कोचिंग पढ़कर पैदल ही अपने घरों को जा रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रहे एक बुलेट सवार युवक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक, बुलेट सवार युवक ई-रिक्शे के पीछे चल रहा था, ई-रिक्शा चालक ने कट मारा। जब तक बुलेट सवार कुछ समझ पाता वह छात्राओं से जा टकराया।
विज्ञापन

घायल छात्राओं में पलक (16) पुत्री कौशल वर्मा निवासी उदयपुर, काजल (16) पुत्री नीरज निवासी छाउछ, अंशी वर्मा (18) पुत्री अजय कुमार वर्मा निवासी भगवतीपुर, वैष्णवी पुत्री सुशील निवासी शिव कॉलोनी व प्रिया मौर्या (17) पुत्री पप्पू मौर्या निवासी उदयपुर शामिल हैं। इधर घटना के बाद आस-पास के भीड़ एकत्र होने लगी तो ई-रिक्शा चालक भाग गया। घटना की सूचना मिलने के बाद शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घायल छात्राओं का हाल जाना। सीओ महक शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है। पूरे मामले की जांच के लिए आदेश दिया है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी।

घायल प्रिया मौर्या

घायल प्रिया मौर्या- फोटो : 1

घायल प्रिया मौर्या

घायल प्रिया मौर्या- फोटो : 1

घायल प्रिया मौर्या

घायल प्रिया मौर्या- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed