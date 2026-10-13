Lakhimpur Kheri News: कोचिंग से जा रही पांच छात्राएं बुलेट की टक्कर से घायल

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सोमवार की शाम करीब चार बजे बेहजम रोड स्थित वीर गैस एजेंसी के समीप पांच छात्राएं कोचिंग पढ़कर पैदल ही अपने घरों को जा रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रहे एक बुलेट सवार युवक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक, बुलेट सवार युवक ई-रिक्शे के पीछे चल रहा था, ई-रिक्शा चालक ने कट मारा। जब तक बुलेट सवार कुछ समझ पाता वह छात्राओं से जा टकराया।घायल छात्राओं में पलक (16) पुत्री कौशल वर्मा निवासी उदयपुर, काजल (16) पुत्री नीरज निवासी छाउछ, अंशी वर्मा (18) पुत्री अजय कुमार वर्मा निवासी भगवतीपुर, वैष्णवी पुत्री सुशील निवासी शिव कॉलोनी व प्रिया मौर्या (17) पुत्री पप्पू मौर्या निवासी उदयपुर शामिल हैं। इधर घटना के बाद आस-पास के भीड़ एकत्र होने लगी तो ई-रिक्शा चालक भाग गया। घटना की सूचना मिलने के बाद शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घायल छात्राओं का हाल जाना। सीओ महक शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है। पूरे मामले की जांच के लिए आदेश दिया है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी।