Lakhimpur Kheri News: लिखित आदेश तक धरने से नहीं हटेंगे किसान

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आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन (चढूनी गुट) ने भी समर्थन दिया। इससे पहले दोनों व्यापार मंडल, बस यूनियन और पलिया बार एसोसिएशन समर्थन दे चुके हैं। विभिन्न गांवों से किसान धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं। विज्ञापन

किसानों ने कहा कि एसडीएम के आश्वासन पर छोटी पुलिया की सफाई के लिए जेसीबी भेजी गई थी, लेकिन कुछ देर नाममात्र की सफाई के बाद उसे वापस बुला लिया गया। किसानों ने इसे औपचारिकता बताते हुए कहा कि पूरी सफाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन (चढूनी गुट) ने भी समर्थन दिया। इससे पहले दोनों व्यापार मंडल, बस यूनियन और पलिया बार एसोसिएशन समर्थन दे चुके हैं। विभिन्न गांवों से किसान धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं।किसानों ने कहा कि एसडीएम के आश्वासन पर छोटी पुलिया की सफाई के लिए जेसीबी भेजी गई थी, लेकिन कुछ देर नाममात्र की सफाई के बाद उसे वापस बुला लिया गया। किसानों ने इसे औपचारिकता बताते हुए कहा कि पूरी सफाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

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पलियाकलां। बंसी नगर चौकी के पास सुहेली नदी और नकहुआ पुल नाले की पूरी डिस्टलिंग की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। किसानों ने कहा कि सफाई का लिखित आदेश मिलने तक धरना समाप्त नहीं होगा।