Lakhimpur Kheri News: विधायकों के आश्वासन पर किसानों का सत्याग्रह समाप्त

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संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा ने दोनों विधायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायकों ने ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और आगामी सत्र से 14 दिन में गन्ना भुगतान सुनिश्चित कराने के प्रयास का आश्वासन दिया।18 अक्तूबर को सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे दोनों विधायकों के सामने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा ने बताया कि गन्ना किसानों का 216 करोड़ रुपये बकाया है। बजाज चीनी मिल के पास केवल 18 करोड़ रुपये की चीनी बची है, जबकि शेष चीनी, एथेनॉल, शीरा, प्रेस मड और बैगास आदि की बिक्री हो चुकी है। उस समय मिल के गन्ना महाप्रबंधक पीएस चतुर्वेदी और कारखाना प्रबंधक अजीत तिवारी भी मौजूद थे।गन्ना महाप्रबंधक ने बैंक खुलने पर किसानों के खातों में उसी दिन 10 करोड़ रुपये और दीपावली से पहले पांच करोड़ रुपये देने का वचन दिया। इस पर विधायकों ने भुगतान न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री और कुशाग्र बजाज से बात करेंगे, ताकि अगले सत्र से 14 दिन में गन्ना भुगतान हो सके।चीनी प्रोत्साहन नीति-2004 के तहत भुगतान की मांगसंगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित अलग-अलग ज्ञापनों में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट प्रयागराज के आदेशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004 के तहत बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज सहित 1978 करोड़ रुपये मिलने हैं। संगठन ने यह धनराशि कंपनी को देने के बजाय उसकी 14 चीनी मिलों के गन्ना किसानों के एस्क्रो खातों में भेजने और कंपनी को बैंकों से सीसी क्रेडिट लिमिट बनवाने का निर्देश देने की मांग की। इससे किसानों का बकाया भुगतान हो सकेगा और आगामी सत्र का भुगतान 14 दिन में हो सकेगा।इस मौके पर शिवदयाल वर्मा, संतोष सिंह भदोरिया, राजेश वर्मा, अनिल कुमार, राहुल वर्मा, रामनिवास, जगदीश सिंह, मनोज कुमार, विद्यासागर, कमर सिद्दीकी, महेश गिरि, कमलेश कुमार और रमेश वर्मा मौजूद रहे।