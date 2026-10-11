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Lakhimpur Kheri News: सफाई की मांग पर अड़े किसान, आठवें दिन भी धरना

Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
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Farmers adamant on demand for cleanliness, protest continues for eighth day
पलिया में किसानों का आठवें दिन भी जारी धरना प्रदर्शन। संवाद
पलियाकलां। पाम रिजॉर्ट के पास कलेक्टर वाली पुलिया पर सुहेली नदी और नकहुआ पुल नाले की सफाई की मांग को लेकर किसानों का धरना रविवार को आठवें दिन भी जारी रहा। सुबह करीब नौ बजे रुड़की से इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। टीम ने 20 दिन में नदी और नाले की स्टडी कराने की बात कही।
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इसके बाद धरना स्थल पर भाजपा विधायक रोमी साहनी, डीडी जगदीश, एसडीएम पुष्पक तोमर, तहसीलदार, सीओ शिवम कुमार सिंह, पलिया रेंजर विनय कुमार सिंह, दुधवा रेंजर समेत वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को बताया कि टीम की रिपोर्ट दो महीने बाद मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद ही सफाई का काम शुरू कराया जाएगा।
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किसानों ने टीम की बातों पर असहमति जताते हुए कहा कि सफाई होने तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीम को पहले धरना स्थल पर आकर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। इसके बाद वे भी टीम के साथ मौके का निरीक्षण करते और यह जानकारी लेते कि टीम कहां से आई है और किस उद्देश्य से जांच करने पहुंची है।
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किसानों का कहना है कि टीम ने उनसे मुलाकात किए बिना ही नदी और नाले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांग पूरी होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।
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