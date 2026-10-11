Lakhimpur Kheri News: सफाई की मांग पर अड़े किसान, आठवें दिन भी धरना

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इसके बाद धरना स्थल पर भाजपा विधायक रोमी साहनी, डीडी जगदीश, एसडीएम पुष्पक तोमर, तहसीलदार, सीओ शिवम कुमार सिंह, पलिया रेंजर विनय कुमार सिंह, दुधवा रेंजर समेत वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को बताया कि टीम की रिपोर्ट दो महीने बाद मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद ही सफाई का काम शुरू कराया जाएगा।किसानों ने टीम की बातों पर असहमति जताते हुए कहा कि सफाई होने तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीम को पहले धरना स्थल पर आकर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। इसके बाद वे भी टीम के साथ मौके का निरीक्षण करते और यह जानकारी लेते कि टीम कहां से आई है और किस उद्देश्य से जांच करने पहुंची है।किसानों का कहना है कि टीम ने उनसे मुलाकात किए बिना ही नदी और नाले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांग पूरी होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।