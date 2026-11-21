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बढ़ैयाखेड़ा गांव निवासी सावन सिंह (55) शनिवार सुबह करीब तीन बजे अपने खेत से गन्ना ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर कुंभी चीनी मिल के लिए निकले थे। वह गन्ना लेकर चकरोड से मुख्य सड़क पर पहुंच रहे थे। इसी दौरान मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाते समय मोड़ने के दौरान अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया और गन्ने से भरी ट्रॉली समेत ट्रैक्टर पलट गया। सावन सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से किसान उसके नीचे दब गए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया।