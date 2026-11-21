Lakhimpur Kheri News: गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से किसान की दबकर मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 21 Nov 2026 10:57 PM IST
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अमीरनगर। पुलिस चौकी क्षेत्र के बढ़ैयाखेड़ा गांव निवासी एक किसान की शनिवार तड़के गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से उसके नीचे दबकर मौत हो गई। किसान अपने खेत से गन्ना लेकर कुंभी चीनी मिल जा रहे थे। गांव के पास चकरोड से मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाते समय मोड़ने के दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
बढ़ैयाखेड़ा गांव निवासी सावन सिंह (55) शनिवार सुबह करीब तीन बजे अपने खेत से गन्ना ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर कुंभी चीनी मिल के लिए निकले थे। वह गन्ना लेकर चकरोड से मुख्य सड़क पर पहुंच रहे थे। इसी दौरान मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाते समय मोड़ने के दौरान अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया और गन्ने से भरी ट्रॉली समेत ट्रैक्टर पलट गया। सावन सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से किसान उसके नीचे दब गए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया।
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बढ़ैयाखेड़ा गांव निवासी सावन सिंह (55) शनिवार सुबह करीब तीन बजे अपने खेत से गन्ना ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर कुंभी चीनी मिल के लिए निकले थे। वह गन्ना लेकर चकरोड से मुख्य सड़क पर पहुंच रहे थे। इसी दौरान मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाते समय मोड़ने के दौरान अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया और गन्ने से भरी ट्रॉली समेत ट्रैक्टर पलट गया। सावन सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
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सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से किसान उसके नीचे दब गए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया।
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