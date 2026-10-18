Lakhimpur Kheri News: चोट छोटी हो, फिर भी खतरा बड़ा हो सकता है

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जिला अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आरपी वर्मा ने बताया कि सिर में चोट लगने के बाद लगातार सिरदर्द, असामान्य व्यवहार, चलने या बोलने में परेशानी और बच्चे को जगाने में कठिनाई जैसे लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए। नाक या कान से खून अथवा साफ तरल निकलना भी खतरे का संकेत हो सकता है।n चोट के बाद निगरानी भी जरूरी ः बच्चा चोट के तुरंत बाद सामान्य दिखे, तब भी उसकी स्थिति पर नजर रखें, क्योंकि कुछ लक्षण बाद में उभर सकते हैं। कोई नया या बढ़ता लक्षण दिखने पर चिकित्सकीय सलाह लें। गंभीर लक्षण होने पर इंतजार न करें और तत्काल अस्पताल पहुंचें।