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गढ़ी उपकेंद्र की आपूर्ति तड़के करीब 3:30 बजे ठप हो गई, जो दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बहाल हो सकी। इस दौरान घरों में पानी की मोटर नहीं चल पाई और दैनिक कार्य प्रभावित रहे। कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह स्नान और पूजा-पाठ का विशेष महत्व होने के कारण श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई।लखीमपुर डिविजन के अधिशासी अभियंता अजय सिंह ने बताया कि रेलवे लाइन के पास 33 केवी लाइन का बॉक्स खराब हो गया था। वहां दलदल होने के कारण कर्मचारियों को मरम्मत कार्य में परेशानी हुई। इसी वजह से आपूर्ति बहाल करने में अधिक समय लगा। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बिजली चालू कर दी गई। गढ़ी उपकेंद्र में सात फीडर हैं।