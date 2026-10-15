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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   E-rickshaws will not ply on rural and highway routes

Lakhimpur Kheri News: ग्रामीण और हाईवे मार्गों पर नहीं चलेंगे ई-रिक्शा

Thu, 15 Oct 2026 12:34 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:34 AM IST
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E-rickshaws will not ply on rural and highway routes
पलियाकलां। नगर पालिका क्षेत्र में ई-रिक्शा के संचालन की सीमा तय कर दी गई है। अब ये निर्धारित मार्गों पर ही चल सकेंगे। ग्रामीण और हाईवे मार्गों पर सवारियां ले जाने पर कार्रवाई होगी। बुधवार को तहसील सभागार में एसडीएम पुष्पक तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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बैठक में बस यूनियन ने बिना परमिट चलने वाले टैक्सी, मैजिक, टेंपो और ई-रिक्शा का मुद्दा उठाया। पदाधिकारियों ने कहा कि इन वाहनों से धड़ल्ले से सवारियां ढोने के कारण बस स्वामियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
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एसडीएम ने बताया कि ई-रिक्शा नगर पालिका क्षेत्र में टेहरा तिराहे से बस अड्डे, पलिया ब्लॉक से बस अड्डे, रिलायंस पेट्रोल पंप से बस अड्डे और सिंगहिया तिराहे से बस अड्डे तक ही चल सकेंगे। निर्धारित सीमा से बाहर सवारियां ले जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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ऑल इंडिया परमिट प्राप्त टैक्सियों को केवल सवारियां बैठाने और उतारने तक सीमित रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोई टैक्सी गौरीफंटा बॉर्डर पार करती मिली तो उसे सीज किया जाएगा। टैक्सियों की छतों पर अनधिकृत कैरियर या स्टैंड बनाने और सामान लादने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

बैठक में सीओ शिवम कुमार सिंह, प्रवर्तन अधिकारी डॉ. कौशलेंद्र, पलिया, मझगईं और चंदनचौकी के कोतवाली प्रभारी सहित बस यूनियन के पदाधिकारी जोरा सिंह, सतेंद्र पाल सिंह मांगट, इंद्रजीत सिंह गिल, हरदीप सिंह, हरविंदर सिंह सन्नी और इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे।
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