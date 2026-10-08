Lakhimpur Kheri News: गवाही के लिए पेश हुए द्वारिका प्रसाद, बयान दर्ज नहीं हो सके

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तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर निवासी द्वारिका प्रसाद को अभियोजन पक्ष ने गवाही के लिए अदालत में पेश किया था। जिला जज ने बयान दर्ज करने के लिए 28 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है।इस मामले की सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी कर रहा है। वहां 26 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजिलेंस इंक्वायरी की जांच रिपोर्ट, जो सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थी, खोलकर अग्रिम कार्रवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया है।क्रॉस केस में 29 अक्तूबर को अंतिम बहसतिकुनिया हिंसा क्रॉस केस में अंतिम बहस के स्तर पर सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार को अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ाते हुए बहस के लिए 29 अक्तूबर की तारीख तय की है।