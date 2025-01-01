Lakhimpur Kheri News: काई-मिट्टी पर मसाला डालने पर नाले का काम रुकवाया

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मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि रविवार को बारिश का पानी कम होने के बाद मजदूरों ने नाले की तली में जमी काई, मिट्टी और कीचड़ हटाए बिना मसाला डालना शुरू कर दिया। पहले से बांधे गए दो सूत की सरिया के जाल में चार सूत की सरिया भी नहीं लगाई गई। सोमवार को साइड की दीवारों के लिए शटरिंग लगाए जाने लगी तो लोगों ने अधिकारियों को फोन कर शिकायत की।शिकायत पर एसडीएम यदुवीर सिंह ने तहसीलदार न्यायिक को मौके पर भेजा। तहसीलदार ने लोगों से जानकारी लेने के बाद निर्माण कार्य देखा। लोगों ने बताया कि पहले भी पतली सरिया लगाए जाने की शिकायत की गई थी। इससे पहले 24 सितंबर को पीडब्ल्यूडी के एई महेंद्र यादव और जेई शारदा राम ने मौके की जांच की थी। जेई ने ठेकेदार को नाले की तली और दोनों तरफ की दीवारों के जाल में चार सूत की सरिया लगाने के निर्देश दिए थे। एई ने ठेकेदार को नगर पंचायत कार्यालय बुलाकर भी हिदायत दी थी।तहसीलदार विशाल शाह ने मौके पर ही काम रुकवा दिया। इसके बाद मजदूरों के सामने ठेकेदार केडी सिंह से फोन पर बात कर नाले का निर्माण जेई की निगरानी में कराने के निर्देश दिए। लोगों ने मानकों का पालन नहीं होने पर नाला जल्द क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है।