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इस सेवा से कानपुर में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और व्यापारिक कार्यों से आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। अब उन्हें कानपुर पहुंचने के लिए अलग-अलग बसें नहीं बदलनी पड़ेंगी। तिकुनिया, सिंगाही और निघासन क्षेत्र के यात्रियों को भी सीधा आवागमन उपलब्ध होगा। विज्ञापन

कानपुर में करीब एक घंटे ठहराव के बाद बस वापसी में लखनऊ पहुंचेगी। वहां रात आठ बजे घंटाघर से तिकुनिया के लिए रवाना होगी। लंबे समय से इस मार्ग पर सीधी बस सेवा की जरूरत महसूस की जा रही थी। इससे सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों को परिवहन का एक और विकल्प मिल गया है। इस सेवा से कानपुर में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और व्यापारिक कार्यों से आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। अब उन्हें कानपुर पहुंचने के लिए अलग-अलग बसें नहीं बदलनी पड़ेंगी। तिकुनिया, सिंगाही और निघासन क्षेत्र के यात्रियों को भी सीधा आवागमन उपलब्ध होगा।कानपुर में करीब एक घंटे ठहराव के बाद बस वापसी में लखनऊ पहुंचेगी। वहां रात आठ बजे घंटाघर से तिकुनिया के लिए रवाना होगी। लंबे समय से इस मार्ग पर सीधी बस सेवा की जरूरत महसूस की जा रही थी। इससे सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों को परिवहन का एक और विकल्प मिल गया है।

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तिकुनिया। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के तिकुनिया से कानपुर के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। एआरएम गीता सिंह ने बताया कि सीतापुर डिपो की यह बस प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे तिकुनिया से रवाना होगी। इसका मार्ग सिंगाही, निघासन, ढखेरवा, लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ होते हुए कानपुर तक निर्धारित किया गया है।