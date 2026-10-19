लखीमपुर खीरी: बेटे ने पेट्रोल डालकर पिता को जलाया, उपचार के दौरान मौत, मां की हालत नाजुक

आरोपी युवक गिरफ्तार

तीनों को पहले सीएससी निघासन ले जाया गया। बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां बलराम शाह को इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया था, जहां सोमवार दोपहर को उनकी मौत हो गई। सीओ निघासन शमशेर बहादुर सिंह ने बताया है कि आरोपी सपालू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सपालू के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी थी। अब इस मुकदमे की धाराएं तरमीम की जाएंगी।