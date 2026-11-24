Lakhimpur Kheri News: संविधान रक्षा यात्रा में शामिल होंगे जिले के भी कांग्रेस कार्यकर्ता
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:13 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:13 PM IST
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लखीमपुर खीरी। संविधान दिवस पर 26 नवंबर को लखनऊ में कांग्रेस की ओर से संविधान रक्षा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें जिले के भी कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूर्व प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी अरशद खुर्शीद ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यात्रा नेहरू भवन स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुरू होगी। इसका समापन हजरतगंज में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ होगा। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मताधिकार सुरक्षित रखना जरूरी है। जिले से अधिक से अधिक कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचेंगे।
अरशद खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के मामलों को उजागर कर रहे हैं और कांग्रेस इस मुद्दे पर नजर रखे हुए है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सीट किसकी होगी, यह मुद्दा नहीं है, बल्कि भाजपा को हराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है और उसे सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। सपा जीते या कांग्रेस, जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी।
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इस दौरान पूर्व सांसद रवि वर्मा, एआईसीसी सदस्य डॉ. रवि शंकर त्रिवेदी और जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे।
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उन्होंने बताया कि यात्रा नेहरू भवन स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुरू होगी। इसका समापन हजरतगंज में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ होगा। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मताधिकार सुरक्षित रखना जरूरी है। जिले से अधिक से अधिक कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचेंगे।
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अरशद खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के मामलों को उजागर कर रहे हैं और कांग्रेस इस मुद्दे पर नजर रखे हुए है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सीट किसकी होगी, यह मुद्दा नहीं है, बल्कि भाजपा को हराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है और उसे सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। सपा जीते या कांग्रेस, जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी।
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इस दौरान पूर्व सांसद रवि वर्मा, एआईसीसी सदस्य डॉ. रवि शंकर त्रिवेदी और जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे।