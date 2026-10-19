लखीमपुर खीरी में हादसा: बाइक को रौंदकर खंती में घुसी बस, युवक की मौत, 20 से अधिक यात्री घायल

लखीमपुर खीरी जिले में लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर गड्ढे से बचने के प्रयास में हादसा हो गया। सिकंदराबाद और भीखमपुर के बीच बस एक बाइक को रौंदते हुए अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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गड्ढे से बचने के चक्कर में हुआ हादसा

हादसा मितौली थाना क्षेत्र में लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर हुआ। जानकारी के मुताबिक सड़क पर गड्ढे से बचने के चक्कर में बस से बाइक को टक्कर लग गई। इसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए।

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