लखीमपुर खीरी में हादसा: बाइक को रौंदकर खंती में घुसी बस, युवक की मौत, 20 से अधिक यात्री घायल
लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर गड्ढे के कारण सोमवार को हादसा हो गया। गड्ढे से बचने के प्रयास में अनियंत्रित हुई बस बाइक सवार को रौंदते हुए खंती में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बस में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए।
विस्तार
लखीमपुर खीरी जिले में लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर गड्ढे से बचने के प्रयास में हादसा हो गया। सिकंदराबाद और भीखमपुर के बीच बस एक बाइक को रौंदते हुए अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
हादसा मितौली थाना क्षेत्र में लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर हुआ। जानकारी के मुताबिक सड़क पर गड्ढे से बचने के चक्कर में बस से बाइक को टक्कर लग गई। इसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए।
घायलों को सीएचसी भिजवाया गया
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में मदद की। सूचना मिलते ही सिकंदराबाद चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बस से घायलों को बाहर निकलवाकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने में मदद की। घायलों को मितौली और गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
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