लखीमपुर खीरी: अलग-अलग पेड़ पर लटके मिले विवाहिता और युवक के शव, प्रेम-प्रसंग में आत्महत्या की आशंका

रविवार सुबह घर से निकली थी युवती

रमा के पिता रामखिलावन ने बताया कि उनकी बेटी रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे बिना बताए घर से निकल गई थी। एक ग्रामीण ने उसे जाते हुए देखा था। तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला। शाम को जितेंद्र के बारे में जानकारी मिलने पर परिजन उसके घर पहुंचे, लेकिन वहां दोनों नहीं मिले।



जितेंद्र के पिता श्रीधर ने बताया कि उनका बेटा लखनऊ में कारपेंटर का काम करता था। वह करीब 20 दिन पहले काम करने लखनऊ गया था। रविवार रात आठ बजे उसने फोन कर घर आने की बात कही थी, लेकिन देर रात तक नहीं पहुंचा। परिवार उसके आने का इंतजार कर रहा था। सोमवार सुबह पुलिस से घटना की जानकारी मिली।