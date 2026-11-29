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प्लांट में मौजूदा समय में 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। प्लांट के कर्मचारियों व मजूदरों के अलावा स्थानीय लोगों को भी जिला मुख्यालय सहित अन्य जगह आने-जाने के लिए टुकड़ों में सफर करना पडता है। ऐसे में लोगों ने अमीरनगर होते हुए लखीमपुर, शाहजहांपुर, गोला, लखनऊ के लिए रोडवेज बस सेवा संचालन की मांग की है। अमीरनगर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। गोला डिपो प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि इस मार्ग पर सर्वे कराकर बस सेवा शुरू कर दी जाएगी, ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके।फोटो- 26मोहम्मदी से अमीरनगर होते हुए लखीमपुर के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू होने से जिला मुख्यालय के लिए जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब तक कोई सेवा नहीं मिली है।-अभिषेक मिश्रा, परसपुरफोटो- 25प्लांट के चलते काफी लोगों की आवागमन शुरू हो चुका, लेकिन रोडवेज बस न होने से लोगों को टुकड़ों में सफर करना होता है। अमीरनगर होते हुए लखीमपुर, शाहजहांपुर, गोला के लिए बस सेवा शुरू होनी चाहिए।-टीटू खां, देवरिया