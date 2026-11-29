Lakhimpur Kheri News: बायोप्लास्टिक प्लांट से बढ़ी आवाजाही, रोडवेज बस सेवा की दरकार
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 29 Nov 2026 11:21 PM IST
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लखीमपुर खीरी/अमीरनगर। कुंभी में बायोप्लास्टिक प्लांट में सैकड़ों कर्मचारियों की आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन अब तक रोडवेज सेवा शुरू न होने से लोगों को आने-जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्लांट में मौजूदा समय में 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। प्लांट के कर्मचारियों व मजूदरों के अलावा स्थानीय लोगों को भी जिला मुख्यालय सहित अन्य जगह आने-जाने के लिए टुकड़ों में सफर करना पडता है। ऐसे में लोगों ने अमीरनगर होते हुए लखीमपुर, शाहजहांपुर, गोला, लखनऊ के लिए रोडवेज बस सेवा संचालन की मांग की है। अमीरनगर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। गोला डिपो प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि इस मार्ग पर सर्वे कराकर बस सेवा शुरू कर दी जाएगी, ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके।
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फोटो- 26
मोहम्मदी से अमीरनगर होते हुए लखीमपुर के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू होने से जिला मुख्यालय के लिए जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब तक कोई सेवा नहीं मिली है।
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-अभिषेक मिश्रा, परसपुर
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फोटो- 25
प्लांट के चलते काफी लोगों की आवागमन शुरू हो चुका, लेकिन रोडवेज बस न होने से लोगों को टुकड़ों में सफर करना होता है। अमीरनगर होते हुए लखीमपुर, शाहजहांपुर, गोला के लिए बस सेवा शुरू होनी चाहिए।
-टीटू खां, देवरिया
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प्लांट में मौजूदा समय में 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। प्लांट के कर्मचारियों व मजूदरों के अलावा स्थानीय लोगों को भी जिला मुख्यालय सहित अन्य जगह आने-जाने के लिए टुकड़ों में सफर करना पडता है। ऐसे में लोगों ने अमीरनगर होते हुए लखीमपुर, शाहजहांपुर, गोला, लखनऊ के लिए रोडवेज बस सेवा संचालन की मांग की है। अमीरनगर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। गोला डिपो प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि इस मार्ग पर सर्वे कराकर बस सेवा शुरू कर दी जाएगी, ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके।
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मोहम्मदी से अमीरनगर होते हुए लखीमपुर के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू होने से जिला मुख्यालय के लिए जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब तक कोई सेवा नहीं मिली है।
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-अभिषेक मिश्रा, परसपुर
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प्लांट के चलते काफी लोगों की आवागमन शुरू हो चुका, लेकिन रोडवेज बस न होने से लोगों को टुकड़ों में सफर करना होता है। अमीरनगर होते हुए लखीमपुर, शाहजहांपुर, गोला के लिए बस सेवा शुरू होनी चाहिए।
-टीटू खां, देवरिया