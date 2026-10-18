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Lakhimpur Kheri News: राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए बाला प्रसाद अवस्थी

Sun, 18 Oct 2026 01:13 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 18 Oct 2026 01:13 AM IST
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Bala Prasad Awasthi was immersed in the five elements with state honours
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धौरहरा। चार बार विधायक और विधानसभा में सचेतक रहे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बाला प्रसाद अवस्थी शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए।
जालिमनगर स्थित सरयू घाट पर हुए अंतिम संस्कार में समर्थकों और क्षेत्रवासियों का जनसैलाब उमड़ा। ज्येष्ठ पुत्र राजीव अवस्थी ने मुखाग्नि दी। लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी।
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87 वर्षीय बाला प्रसाद अवस्थी का शुक्रवार को लंबी बीमारी के बाद उनके पैतृक गांव बेल्तुआ स्थित आवास पर निधन हो गया था। शनिवार सुबह करीब 11 बजे उनके आवास से अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा रायपुर, ईसानगर और सिसैया समेत विभिन्न गांवों से होकर गुजरी। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
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अंतिम संस्कार में विधायक विनोद शंकर अवस्थी, गोला विधायक अमन गिरि, पलिया विधायक रोमी साहनी, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, नेशनल शूटर जीएस सिंह, आनंद मोहन त्रिवेदी, सपा नेता वरुण यशपाल चौधरी और पूर्व सपा एमएलसी शशांक यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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