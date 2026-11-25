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सड़क चौड़ीकरण के तहत सिकंदराबाद चौराहे पर दोनों तरफ आठ-आठ फुट सड़क का विस्तार किया जा रहा है। इसके बाद दोनों तरफ ढाई-ढाई मीटर चौड़ी पटरी बनाई जाएगी। चौराहे पर गोल चक्कर बनाने के साथ सुंदरीकरण भी प्रस्तावित है। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होने और दुर्घटनाओं की आशंका कम होने की उम्मीद है।सड़क चौड़ीकरण के दायरे में सिकंदराबाद पुलिस चौकी भी आ रही है। इसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना है। अभी स्थानांतरण नहीं होने से संबंधित हिस्से में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। बिजली के खंभे और पेड़ भी काम में बाधा बने हुए हैं। इन्हें हटाने के लिए वन विभाग और विद्युत विभाग को सूचना दी जा चुकी है। इनके हटने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।मनकापुर तिराहे से सिकंदराबाद तक चौराहे के एक तरफ खुदाई के बाद समतलीकरण कराया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण को देखते हुए अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी पीछे हटा ली हैं। विभागीय स्तर पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य अगले वर्ष तक पूरा कराने की तैयारी है।सिकंदराबाद चौराहे पर दोनों तरफ करीब आठ-आठ फुट सड़क का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ ढाई-ढाई मीटर चौड़ी पटरी बनाई जाएगी। चौराहे पर गोल चक्कर और सुंदरीकरण का कार्य भी कराया जाएगा।-तरुणेंद्र त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड