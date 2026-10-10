फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A leopard trapped in a cage in Belrayan for the second consecutive day, the 17th captured in six months

Lakhimpur Kheri News: बेलरायां में लगातार दूसरे दिन पिंजरे में फंसा तेंदुआ, छह माह में 17वां पकड़ा गया

Sat, 10 Oct 2026 11:17 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
A leopard trapped in a cage in Belrayan for the second consecutive day, the 17th captured in six months
बैरिया बीट में पिंजरे में कैद तेंदुआ। संवाद
निघासन (खीरी)। बेलरायां रेंज की बैरिया बीट में शनिवार सुबह एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। छह माह में पकड़ा गया यह 17वां तेंदुआ है। बकरी का शिकार करने के लालच में वह फंस गया। वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय पहुंचाया। लगातार दूसरे दिन तेंदुआ पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन

वन विभाग ने बैरिया गांव के उत्तर-पूर्व में राजू बाबा की बाग के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। इसमें बकरी बांधी गई थी। शनिवार सुबह तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वन दरोगा आकाश खरवार, इसरार हुसैन और वाचर अजीज समेत वनकर्मियों ने उसे कब्जे में लिया।
विज्ञापन

उत्तर निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कटैला फार्म, सिंहौना, नौरंगाबाद, रननगर, सिंगहा, भिड़ौरी, मूर्तिहा, इंदरनगर और बैरिया-नौबना समेत विभिन्न क्षेत्रों में छह माह के दौरान अब तक 17 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। उनकी लगातार आवाजाही को देखते हुए वन विभाग ने कई स्थानों पर पिंजरे लगाए हैं और वनकर्मियों की टीमें निगरानी कर रही हैं। ग्रामीणों से तेंदुआ दिखाई देने पर उसके पास नहीं जाने और तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।

---कई लोगों पर किया था हमला----
क्षेत्र में तेंदुए के हमलों से ग्रामीण लंबे समय से दहशत में हैं। 25 मार्च को फुटहा फार्म में किसान जोगा सिंह की सात वर्षीय बेटी सिमरन की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद 18 अप्रैल को निबौरिया गांव के नयापुरवा में चार वर्षीय दिलशाद का शव खेत में मिला था। वहीं, 25 अप्रैल को सहिजना गांव में संध्या देवी की भी तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाकर निगरानी बढ़ा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed