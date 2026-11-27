Lakhimpur Kheri News: हाथियों के झुंड ने पांच बीघा गन्ना रौंदा
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:40 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:40 AM IST
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निघासन। उत्तर निघासन वन रेंज के बेलरायां क्षेत्र के बथुआ गांव स्थित प्रधान पुरवा निवासी रामदयाल के खेत में बुधवार रात हाथियों के झुंड ने पांच बीघा गन्ने की फसल रौंद दी। इससे किसान को भारी नुकसान हुआ है।
किसान के मुताबिक, सुबह खेत पहुंचने पर पूरी फसल टूटी और बिखरी मिली। सालभर की मेहनत बर्बाद होने से परिवार के भरण-पोषण की चिंता है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही से दहशत बनी हुई है। फसलों की रखवाली के लिए वे रातभर ढोल बजाकर, टॉर्च और आग के सहारे पहरा देते हैं, लेकिन हाथी खेतों तक पहुंच रहे हैं।
ग्रामीणों ने वन विभाग से फसल का सर्वे कराकर किसान को मुआवजा दिलाने और हाथियों की आवाजाही रोकने की मांग की है। उनका आरोप है कि रात में नियमित गश्त नहीं होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। किसान को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।
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किसान के मुताबिक, सुबह खेत पहुंचने पर पूरी फसल टूटी और बिखरी मिली। सालभर की मेहनत बर्बाद होने से परिवार के भरण-पोषण की चिंता है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही से दहशत बनी हुई है। फसलों की रखवाली के लिए वे रातभर ढोल बजाकर, टॉर्च और आग के सहारे पहरा देते हैं, लेकिन हाथी खेतों तक पहुंच रहे हैं।
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ग्रामीणों ने वन विभाग से फसल का सर्वे कराकर किसान को मुआवजा दिलाने और हाथियों की आवाजाही रोकने की मांग की है। उनका आरोप है कि रात में नियमित गश्त नहीं होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। किसान को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।