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किसान के मुताबिक, सुबह खेत पहुंचने पर पूरी फसल टूटी और बिखरी मिली। सालभर की मेहनत बर्बाद होने से परिवार के भरण-पोषण की चिंता है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही से दहशत बनी हुई है। फसलों की रखवाली के लिए वे रातभर ढोल बजाकर, टॉर्च और आग के सहारे पहरा देते हैं, लेकिन हाथी खेतों तक पहुंच रहे हैं।ग्रामीणों ने वन विभाग से फसल का सर्वे कराकर किसान को मुआवजा दिलाने और हाथियों की आवाजाही रोकने की मांग की है। उनका आरोप है कि रात में नियमित गश्त नहीं होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। किसान को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।