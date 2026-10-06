Lakhimpur Kheri News: बीसी संचालक ने सर्वर का बहाना बनाकर लाखों रुपये ठगे

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मंगलवार की सुबह ग्राम डिंगरा लहरपुर सीतापुर के करीब 20 से अधिक ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक शिकायती पत्र सौंपा। आरोप है कि नकहा के बीसी संचालक ने मिलीभगत करते हुए ग्रामीणों के खातों के रुपये अपने व परिजनों के खातों में स्थानांतरित कर दिए। बीसी संचालक ने ग्राहकों के अंगूठे लगवाकर उनके खातों से रकम निकाल ली। कई ग्राहकों ने रकम निकालने के बाद बैंक पासबुक भी वापस नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों में छविनाथ के खाते से 4.01 लाख, राम महाजन से 1.50 लाख, राम नरेश से 1.17 लाख और राम सागर से 1.78 लाख रुपये निकालने के साथ ही अन्य लोगों के मिलाकर कुल 14,62,313 रुपये काे अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया। सीओ महक शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।