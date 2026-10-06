Lakhimpur Kheri News: इंस्पायर मानक योजना में लखीमपुर खीरी से 5414 नामांकन

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मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि इंस्पायर मानक योजना में नामांकन की शुरुआत 15 जुलाई से हुई थी। शुरुआती दौर में नामांकन की गति धीमी रही, लेकिन बाद में मंडलीय स्तर पर लगातार समीक्षा के बाद इसमें तेजी आई। इसके परिणाम स्वरूप लखनऊ मंडल प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन करने वाला मंडल बना हुआ है। छह जिलों में अब तक लखनऊ से 6546, हरदोई से 5564, लखीमपुर से 5414, उन्नाव से 4608, सीतापुर से 4135 और रायबरेली से 2218 नामांकन किए जा चुके हैं। मंडल में कुल 28,485 नामांकन हुए हैं।केंद्र सरकार ने इंस्पायर मानक योजना 2026 में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अक्तूबर 2026 की मध्यरात्रि तक कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इसके बाद नामांकन की तिथि में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे में बचे हुए दिनों में विद्यालयों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों के उत्कृष्ट और मौलिक विचारों का नामांकन कराने पर जोर दिया जा रहा है।