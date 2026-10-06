Lakhimpur Kheri News: इंस्पायर मानक योजना में लखीमपुर खीरी से 5414 नामांकन
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। इंस्पायर मानक योजना 2026 में विद्यार्थियों के नामांकन के मामले में जिले ने अच्छी भागीदारी दर्ज कराई है। अब तक 5414 विद्यार्थियों के नामांकन किए जा चुके हैं। लखनऊ मंडल के छह जिलों में लखीमपुर खीरी नामांकन के मामले में तीसरे स्थान पर है। मंडल में अब तक कुल 28,485 नामांकन हुए हैं, इसमें जिले की हिस्सेदारी करीब 19 फीसदी है।
मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि इंस्पायर मानक योजना में नामांकन की शुरुआत 15 जुलाई से हुई थी। शुरुआती दौर में नामांकन की गति धीमी रही, लेकिन बाद में मंडलीय स्तर पर लगातार समीक्षा के बाद इसमें तेजी आई। इसके परिणाम स्वरूप लखनऊ मंडल प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन करने वाला मंडल बना हुआ है। छह जिलों में अब तक लखनऊ से 6546, हरदोई से 5564, लखीमपुर से 5414, उन्नाव से 4608, सीतापुर से 4135 और रायबरेली से 2218 नामांकन किए जा चुके हैं। मंडल में कुल 28,485 नामांकन हुए हैं।
10 अक्तूबर तक कर सकेंगे नामांकन
केंद्र सरकार ने इंस्पायर मानक योजना 2026 में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अक्तूबर 2026 की मध्यरात्रि तक कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इसके बाद नामांकन की तिथि में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे में बचे हुए दिनों में विद्यालयों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों के उत्कृष्ट और मौलिक विचारों का नामांकन कराने पर जोर दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि इंस्पायर मानक योजना में नामांकन की शुरुआत 15 जुलाई से हुई थी। शुरुआती दौर में नामांकन की गति धीमी रही, लेकिन बाद में मंडलीय स्तर पर लगातार समीक्षा के बाद इसमें तेजी आई। इसके परिणाम स्वरूप लखनऊ मंडल प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन करने वाला मंडल बना हुआ है। छह जिलों में अब तक लखनऊ से 6546, हरदोई से 5564, लखीमपुर से 5414, उन्नाव से 4608, सीतापुर से 4135 और रायबरेली से 2218 नामांकन किए जा चुके हैं। मंडल में कुल 28,485 नामांकन हुए हैं।
विज्ञापन
10 अक्तूबर तक कर सकेंगे नामांकन
केंद्र सरकार ने इंस्पायर मानक योजना 2026 में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अक्तूबर 2026 की मध्यरात्रि तक कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इसके बाद नामांकन की तिथि में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे में बचे हुए दिनों में विद्यालयों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों के उत्कृष्ट और मौलिक विचारों का नामांकन कराने पर जोर दिया जा रहा है।
विज्ञापन