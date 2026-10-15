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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   1791 candidates increased in high school, 2822 decreased in intermediate

Lakhimpur Kheri News: हाईस्कूल में 1791 परीक्षार्थी बढ़े, इंटर में 2822 की कमी

Thu, 15 Oct 2026 12:39 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:39 AM IST
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1791 candidates increased in high school, 2822 decreased in intermediate
लखीमपुर खीरी। यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद स्थानीय शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले सत्र के मुकाबले इस बार हाईस्कूल में 1791 परीक्षार्थी बढ़े हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 2822 की कमी आई है।
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इस बार जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर कुल 91898 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें हाईस्कूल के 29036 लड़के और 22943 लड़कियां शामिल हैं। वहीं, इंटरमीडिएट में 21857 लड़कों और 18062 लड़कियों ने पंजीकरण कराया है।
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पिछले सत्र में हाईस्कूल के 50188 और इंटरमीडिएट के 42741 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। इस तरह हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या 50188 से बढ़कर 51979 हो गई है, जबकि इंटरमीडिएट में 42741 से घटकर 39919 रह गई है।
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डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद स्कूलों और विभागीय स्तर पर तैयारियों को गति दी जा रही है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
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