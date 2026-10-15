Lakhimpur Kheri News: हाईस्कूल में 1791 परीक्षार्थी बढ़े, इंटर में 2822 की कमी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस बार जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर कुल 91898 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें हाईस्कूल के 29036 लड़के और 22943 लड़कियां शामिल हैं। वहीं, इंटरमीडिएट में 21857 लड़कों और 18062 लड़कियों ने पंजीकरण कराया है।पिछले सत्र में हाईस्कूल के 50188 और इंटरमीडिएट के 42741 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। इस तरह हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या 50188 से बढ़कर 51979 हो गई है, जबकि इंटरमीडिएट में 42741 से घटकर 39919 रह गई है।डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद स्कूलों और विभागीय स्तर पर तैयारियों को गति दी जा रही है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।