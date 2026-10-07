Kushinagar News: 18 अक्तूबर को हाटा में जुटेंगे युवा, जनशक्ति रैली की तैयारियां तेज

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महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर होगी चर्चा, तैयारियों को लेकर आयोजकों ने की बैठकहाटा। नगर के श्रीगांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में 18 अक्तूबर को युवा जनशक्ति रैली आयोजित की जाएगी। रैली में युवाओं से जुड़े मुद्दों के साथ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को बैठक कर रूपरेखा तय की गई।समाजसेवी अभय प्रताप राव की मौजूदगी में हुई बैठक में रैली की तैयारियों, युवाओं की भागीदारी और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि रैली में बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाने के साथ अन्य तैयारियां की जा रही हैं।वक्ताओं ने कहा कि युवाओं की समस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे युवाओं के साथ आम लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। रैली के माध्यम से इन मुद्दों को उठाया जाएगा।बैठक में चंदन राव, राकेश यादव, नन्हे, दुर्गेश और संतोष आदि मौजूद रहे।