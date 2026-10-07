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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Youth to gather in Hata on October 18; preparations for 'Janshakti Rally' intensify.

Kushinagar News: 18 अक्तूबर को हाटा में जुटेंगे युवा, जनशक्ति रैली की तैयारियां तेज

Wed, 07 Oct 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:39 AM IST
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Youth to gather in Hata on October 18; preparations for 'Janshakti Rally' intensify.
श्रीगांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में होगी रैली, युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाने की तैयारी
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महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर होगी चर्चा, तैयारियों को लेकर आयोजकों ने की बैठक
हाटा। नगर के श्रीगांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में 18 अक्तूबर को युवा जनशक्ति रैली आयोजित की जाएगी। रैली में युवाओं से जुड़े मुद्दों के साथ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को बैठक कर रूपरेखा तय की गई।
समाजसेवी अभय प्रताप राव की मौजूदगी में हुई बैठक में रैली की तैयारियों, युवाओं की भागीदारी और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि रैली में बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाने के साथ अन्य तैयारियां की जा रही हैं।
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वक्ताओं ने कहा कि युवाओं की समस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे युवाओं के साथ आम लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। रैली के माध्यम से इन मुद्दों को उठाया जाएगा।
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बैठक में चंदन राव, राकेश यादव, नन्हे, दुर्गेश और संतोष आदि मौजूद रहे।
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