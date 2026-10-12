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Kushinagar News: जंगल नौगावां में करंट से झुलसा युवक

Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
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Youth suffers electric shock in Naugawan forest
गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के जंगल नौगावां गांव में रविवार को एक युवक बिजली के करंट की चपेट में आकर झुलस गया। वह गांव में पानी सप्लाई की देखरेख का काम कर रहा था। ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
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जंगल नौगांवा गांव निवासी कृष्णा गुप्ता (26) अपने पिता बिजई मद्धेशिया की जगह पानी की टंकी पर काम करता था। पिता की मौत होने के बाद कृष्णा ने पानी सप्लाई की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली थी। रविवार को काम के दौरान वह अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। कृष्णा गुप्ता को पहले दुदही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया। उसकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। युवक का इलाज कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
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