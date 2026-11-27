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- अहिरौली बाजार क्षेत्र के बलुआ गांव की घटनाअहिरौली बाजार। थाना क्षेत्र के बलुआ गांव के टोला पोखरियहवा निवासी संतोष राय (25) की बृहस्पतिवार शाम पोखरे में डूबने से मौत हो गई। वह गांव के पास स्थित पोखरे पर शौच के लिए गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए।युवक को डूबते हुए गांव के कुछ बच्चों ने देखा और शोर मचाया। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पोखरे में उसकी तलाश शुरू की। करीब आधे घंटे की खोजबीन के बाद संतोष का शव मिला। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।परिजन शव को घर ले आए और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बताया गया कि संतोष के माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वह घर पर रहकर खेती और मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था।उसके बड़े भाई शैलेश राय अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर वह घर के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरे भाई सिकंदर राय गोवा में मजदूरी करते हैं और फिलहाल घर पर ही थे।इस संबंध में अहिरौली बाजार के थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।