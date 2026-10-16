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Kushinagar News: मूर्ति लाते समय सड़क पर डांस कर रहे युवक को पिकअप ने मारी टक्कर, मौत

Fri, 16 Oct 2026 01:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:34 AM IST
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Youth dancing on the road while carrying an idol struck by a pickup truck; dies
शहर के बावली स्थित रामकोला रोड पर हुआ हादसा, दुर्गा जी की मूर्ति ले जा रहा था युवक
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पडरौना। शहर के बावली स्थित रामकोला रोड पर बृहस्पतिवार की दोपहर दुर्गा जी की मूर्ति ले जा रहे 27 वर्षीय एक युवक पिकअप की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ मौजूद लोग उसे कुशीनगर मेडिकल कॉलेज ले गए। इलाज के उनका इलाज के दौरान देर शाम मौत हो गई। घटना के बाद चालक पिकअप छोड़कर भाग गया।
कोतवाली क्षेत्र के जंगल बनवीरपुर निवासी कुंवर प्रसाद (27) बृहस्पतिवार की दोपहर गांव में स्थापित दुर्गा पांडाल के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा लेने गांव के अन्य युवाओं के साथ शहर के रामकोला रोड गया था। वहां से दुर्गा प्रतिमा लेकर वे गांव आ रहे थे। प्रतिमा लाते समय कुंवर गांव के अन्य लोगों के साथ सड़क पर नृत्य कर रहा था। इसी दौरान वे एक पिकअप की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
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मौजूद गांव के अन्य लोग उन्हें तत्काल कुशीनगर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान शाम करीब सात बजे उनकी मौत हो गई। सूचना पर आई पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनके मौत की खबर मिलते ही परिसर में चीख-पुकार मच गया। उनकी पत्नी 25 वर्षीय खुशबू रोते-रोते अचेत हो जा रही है।
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इस संबंध में कोतवाल ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पिकअप को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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