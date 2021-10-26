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उप जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि 17 नवंबर से संचालित हेल्पलाइन के माध्यम से मतदाता अपने बूथ और मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरण में संशोधन कराने और बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर भी जान सकेंगे। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन का लाभ लेने के लिए पहले 05564 और फिर 1950 डायल करना होगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने सभी उप जिलाधिकारियों को इसका प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि 17 नवंबर से संचालित हेल्पलाइन के माध्यम से मतदाता अपने बूथ और मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरण में संशोधन कराने और बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर भी जान सकेंगे।उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन का लाभ लेने के लिए पहले 05564 और फिर 1950 डायल करना होगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने सभी उप जिलाधिकारियों को इसका प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया है।

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कुशीनगर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत निर्वाचन विभाग ने डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर स्थापित किया है। इसके लिए 05564-1950 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सेंटर 24 घंटे सातों दिन सक्रिय रहेगा।