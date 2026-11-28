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प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि फाजिलनगर विद्युत उपकेंद्र से निकली हाईटेंशन लाइन चंद्रौटा और भेलया गांव के दर्जनों घरों के ऊपर से गुजर रही है। मकान कई दशक पुराने हैं, जबकि बिजली की लाइन बाद में खींची गई थी। तार छतों के ऊपर से गुजरने के कारण लोग मकानों का विस्तार और नया निर्माण भी नहीं करा पा रहे हैं।ग्रामीणों के मुताबिक, करीब चार-पांच वर्ष पहले हाईटेंशन तार से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई थी। इसमें छह-सात घरों का सामान, गेहूं, बिस्तर, चारपाई और मवेशी जल गए थे। इसके बावजूद विद्युत विभाग ने लाइन हटाने या उसकी ऊंचाई बढ़ाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। चंद्रौटा निवासी आफताब अंसारी ने बताया कि करीब चार वर्ष पहले एक बंदर हाईटेंशन तार के संपर्क में आकर घायल हो गया था।