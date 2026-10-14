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Kushinagar News: मनरेगा बकाया भुगतान को लेकर प्रधानों ने सीडीओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन

Wed, 14 Oct 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:09 AM IST
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Village heads staged a protest at the CDO's office over outstanding MGNREGA payments.
पडरौना। मनरेगा की बकाया धनराशि का भुगतान न होने से नाराज ग्राम प्रधानों ने मंगलवार को सीडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
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सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलने की बात कहकर प्रधानों को विकास सभागार में प्रतीक्षा करने को कहा। काफी देर इंतजार के बाद भी सीडीओ से मुलाकात नहीं हो पाई। सीडीओ बिना प्रधानों से मिले एक बैठक में चली गईं। इससे नाराज ग्राम प्रधान प्रदर्शन किए और धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक यह धरना चला। बाद में सीडीओ धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने प्रधानों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्राम प्रधानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।
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ग्राम प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अकबर अंसारी ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रधानों ने मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत ग्राम निधि की पत्रावलियों पर मजदूरी भुगतान के दबाव को खत्म करने की भी मांग की। उन्होंने दो वित्तीय वर्षों की बकाया धनराशि के भुगतान को लेकर नाराजगी जताई। प्रधानों ने अपनी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की अपेक्षा की। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी पंकज मल्ल, बबलू कुशवाहा, उमाशंकर मिश्रा, लल्लन गुप्ता, सुनील दीक्षित, उपेंद्र पटेल, हरेश गौड़, इसरार अहमद, संजय चौरसिया, अनिल प्रजापति, राजेश सिंह, शत्रुघन सिंह सहित कई प्रधान मौजूद रहे।
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