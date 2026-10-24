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Kushinagar News: डांट से नाराज बेटे ने फंदा लगाकर दी जान

Sat, 24 Oct 2026 01:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:31 AM IST
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Upset over being scolded, a son took his own life by hanging.
अहिरौली बाजार (कुशीनगर)। थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाबू गांव में रात में करीब नौ बजे घर पहुंचे किशोर ने मां-बाप की डांट से नाराज होकर फंदा लगाकर जान दे दी। शुक्रवार सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजन ने खिड़की से देखा तो उसका शव लोहे के पाइप से लटका मिला। बट्टू माता-पिता का इकलौता बेटा था। मुंडेरा बाबू गांव निवासी सुनील प्रसाद का बेटा बिट्टू कुमार (16) बृहस्पतिवार की रात करीब नौ बजे कहीं से घूमकर घर आया था। इस पर मां और पिता ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर वह भोजन करने के बाद टिनशेड वाले कमरे में सोने चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजन को चिंता हुई। कमरे की खिड़की से देखने पर बिट्टू का शव फंदे से लटका दिखाई दिया।
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इसके बाद परिजन ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर उसे नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। इसी बीच किसी ने डायल 112 पर घटना की सूचना दे दी। पुलिस ने परिजन को दाह संस्कार करने से रोक दिया और शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद से मृतक की 13 वर्षीय छोटी बहन नंदनी और मां इंदू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि देर से घर शाम को बिट्टू पहुंचा था। इस पर माता-पिता डांटे थे। इससे नाराज होकर खुदकुशी कर लिया। शव को कब्जे में लिया गया है।
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