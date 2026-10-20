कुशीनगर: देवरिया रोड पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, दो युवकों की मौत; पांच घायल

कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। रामाभार पुल से करीब 400 मीटर आगे देवरिया रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार सभी सात युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कसया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल दो युवकों को जिला अस्पताल कुशीनगर रेफर किया गया है।

रात करीब 11:30 बजे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 11:30 बजे कार संख्या यूपी 57 एडब्ल्यू 9888 देवरिया रोड से गुजर रही थी। रामाभार पुल से लगभग 400 मीटर आगे तेज रफ्तार कार चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार सातों युवक घायल हो गए।

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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी कसया भिजवाया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। दो अन्य की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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देवरिया के रहने वाले थे मृतक

हादसे में देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के रत्ती मठिया निवासी नितेश कुमार (22), पुत्र शकुन्तल प्रसाद, और प्रदीप कुमार (23), पुत्र छट्ठू प्रसाद की मौत हो गई। वहीं, तरकुलवा थाना क्षेत्र के गणरामपुर निवासी अंकित कन्नौजिया (22) और गोलू शर्मा (20) गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को जिला अस्पताल कुशीनगर रेफर किया गया है।

अन्य घायलों की पहचान अंकित कुमार (25), पुत्र हरदेव प्रसाद; अंकित यादव (25), पुत्र धर्मेंद्र यादव; और अंकित यादव (25), पुत्र विजयशंकर यादव के रूप में हुई है।

परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम है।