Kushinagar News: टप्पेबाजी कर चेन चुराने में दो महिलाएं गिरफ्तार

कुशीनगर की दोनों आरोपी नवरात्र में महिलाओं को बना रही थीं निशानाबांदा। शहर कोतवाली पुलिस ने चेन स्नेचिंग और टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने की आरोपी दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का 5.910 ग्राम सोने का आभूषण और लगभग साढ़े तीन हजार रुपये मिले हैं। दोनों नवरात्र में मंदिरों और बाजार में महिलाओं को निशाना बनाने की फिराक में थीं।सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि 16 अक्तूबर को गंगानगर निवासी सतरूपा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 12 अक्तूबर को ई रिक्शे से बैठकर जा रही थीं। इसी बीच दो महिलाओं ने उनका ध्यान भटकाकर गले से चेन चोरी कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से छोटा बाईपास स्थित शेखर की बगिया के पास से कुशीनगर के थाना कप्तानगंज के भटवलिया निवासी मालती उर्फ मंती और बिंदु को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चोरी, टप्पेबाजी, चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देती हैं। उनके पास से चोरी का माल तथा तीन हजार 770 रुपये नकद बरामद हुए। कोतवाल बलराम सिंह, एसआई सोनू त्यागी, आकाश शुक्ला, महिला एसआई रश्मि सिंह आदि टीम में शामिल रहीं।