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Kushinagar News: दो बाइकों की टक्कर में दो किशोर सहित तीन घायल

Mon, 19 Oct 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:32 AM IST
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Three people, including two teenagers, injured in collision between two bikes
पकवा इनार। कसया थाना क्षेत्र के हेतिमपुर-गोबरही मार्ग पर रविवार की शाम दो बाइकों की टक्कर में दो किशोर सहित तीन युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से कसया सीएचसी भिजवाया। दो घायलों की हालत गंभीर देख डॉक्टर मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया।
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कसया थाना क्षेत्र के महुई बुजुर्ग निवासी सूर्या गोंड (16) व अंकुश कुमार (17) किसी काम से रविवार की शाम हेतिमपुर की तरफ जा रहे थे। अभी वे आश्रम पद्धति विद्यालय के पास पहुंचे ही थे कि हेतिमपुर की तरफ आ रहे एक बाइक से आमने-सामने से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार सूर्या व अंकुश सहित अन्य युवक घायल हो गए। आसपास के लोग जब तक घटना स्थल पर पहुंचते तब तक हल्की चोट लगने की वजह से दूसरा बाइक सवार वहां से भाग गया। सूचना पर आई डायल 112 पुलिस एंबुलेंस से घायल सूर्या और अंकुश को कसया सीएचसी भिजवाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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