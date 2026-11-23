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भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर शाम छह से साढ़े छह बजे तक चले अभ्यास में संभावित हवाई हमले से बचाव की तैयारियां परखी गईं। शाम छह बजे दो मिनट तक ऊंची-नीची आवाज में सायरन बजाकर चेतावनी दी गई। इसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। अभ्यास के दौरान घरों और कार्यालयों की खिड़कियों व दरवाजों पर पर्दे लगाकर रोशनी बाहर जाने से रोकने का तरीका बताया गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों और निर्धारित शेल्टर होम में शरण लेने की प्रक्रिया भी समझाई गई।मॉकड्रिल में आगजनी, बमबारी, बाढ़ और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग बुझाने और बचाव कार्य का अभ्यास किया। वहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।अभ्यास पूरा होने पर स्थिति सामान्य होने का संकेत देने के लिए दो मिनट तक ऑल क्लियर सायरन बजाया गया। इसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।इस दौरान एडीएम (वित्त एवं राजस्व) पवन कुमार, एएसपी सिद्धार्थ वर्मा, सीओ राकेश प्रताप सिंह, सदर एसडीएम विवेक कुमार मिश्र और जिला आपदा विशेषज्ञ रवि राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।