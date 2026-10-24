Kushinagar News: चार नवंबर को होगा जनपद स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस

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यह जानकारी डायट प्राचार्य दीनानाथ ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जूनियर और 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के सीनियर विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। विद्यार्थी विज्ञान से जुड़े निर्धारित विषयों पर स्थानीय समस्याओं का चयन कर वैज्ञानिक विधि से प्रोजेक्ट तैयार कर उसे मॉडल, पोस्टर तथा चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, शोधपरक दृष्टिकोण और रचनात्मक क्षमता का विकास करना है।जिन विद्यार्थियों का पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट सारांश अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करा लें। किसी भी विद्यार्थी का विवरण अपलोड न होने पर प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को प्रोजेक्ट फाइल की दो प्रतियां, लॉगबुक की दो प्रतियां तथा चार्ट पोस्टर साथ लाना होगा। विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित अध्यापकों की टीम बनाकर पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कराने के बाद चयनित प्रतिभागियों की सूची जिला समन्वयक राम प्रकाश पांडेय को व्हाट्सएप नंबर 9415827444 पर भेजेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रोजेक्ट मूल्यांकन समेत अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।