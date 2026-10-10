फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Students of PM SHRI schools will be provided with learning kits.

Kushinagar News: पीएमश्री स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जाएगी लर्निंग किट

Sat, 10 Oct 2026 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Students of PM SHRI schools will be provided with learning kits.
पडरौना। पीएमश्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के तहत विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों की पढ़ाई प्रभावी बनाने के लिए लर्निंग किट और डायरी दी जाएगी। किट में वर्कशीट, गतिविधि सामग्री, ड्राइंग शीट और अन्य उपयोगी वस्तुएं होंगी। शिक्षकों को शिक्षण सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

जिले में 31 पीएमश्री विद्यालय संचालित होते हैं। इस योजना के तहत प्राथमिक व कम्पोजिट विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए कक्षा-शिक्षण को अधिक प्रभावी और सीखने को अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को लर्निंग किट और डायरी भी दी जाएगी। ताकि वे अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकें। योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए निपुण लक्ष्य पोस्टर, तालिका पोस्टर, शिक्षण-अधिगम से संबंधित आईईसी सामग्री और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ शिक्षकों को विषय और पाठ्य बिंदुओं के अनुरूप टीएलएम बनाने व प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
विज्ञापन

सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को अवधारणाओं को समझने, अभ्यास करने और सीखने के विविध अवसर उपलब्ध कराने में सहायक बने। बीएसए अनिल कुमार सिंह ने बताया कि टीएलएम के लिए कार्ड बोर्ड, चार्ट पेपर, स्केच पेन, पेपर एडहेसिव, अबेकस, ग्लोब, भारत व विश्व के मानचित्र, कठपुतलियां, परिवहन तथा पशु-पक्षियों के चार्ट सहित विभिन्न उपयोगी सामग्री ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed