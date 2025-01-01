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कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के साथ हुआ। तिलक-चंदन के बाद अतिथियों, यजमानों और श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से 5100 दीप प्रज्वलित किए। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित सरोवर पर गंगा आरती हुई। कार्यक्रम में संस्कार भारती के ध्येय गीत का सामूहिक गायन भी किया गया। विज्ञापन

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से हुई। इसके बाद बच्चों और कलाकारों ने भजन, लोकनृत्य और तुलसी विवाह पर आधारित प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के साथ हुआ। तिलक-चंदन के बाद अतिथियों, यजमानों और श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से 5100 दीप प्रज्वलित किए। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित सरोवर पर गंगा आरती हुई। कार्यक्रम में संस्कार भारती के ध्येय गीत का सामूहिक गायन भी किया गया।सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से हुई। इसके बाद बच्चों और कलाकारों ने भजन, लोकनृत्य और तुलसी विवाह पर आधारित प्रस्तुतियां दीं।

कसया। प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर कसया स्थित श्रीराम जानकी मंदिर (मठ) परिसर में 5100 दीप जलाए गए। दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर और सरोवर जगमगा उठे। सरोवर पर हुई गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मौका था संस्कार भारती (गोरक्ष प्रांत) और वाइटल केयर फाउंडेशन की ओर से आयोजित दीपावली परिवार मिलन समारोह एवं दीपोत्सव का।