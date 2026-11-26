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कुशीनगर। महाराष्ट्र के परभनी में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुशीनगर के घोड़े शेरा उर्फ कुशीनगर एक्सप्रेस ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में देशभर से 100 से अधिक घोड़ों ने हिस्सा लिया था। शेरा की इस उपलब्धि से उसके गांव रहसू जनूबी पट्टी में खुशी का माहौल है। गांव लौटने पर घोड़े का गाजे-बाजे और फूल-मालाओं से स्वागत किया गया।रहसू जनूबी पट्टी निवासी रूबी किन्नर का घोड़ा शेरा एआर स्टड फार्म के बैनर तले आयोजित प्रतियोगिता में शामिल हुआ था। प्रतियोगिता में शेरा की ओर से दिलखुश ने सवारी की। उसका मुकाबला अनवर सबासा के घोड़े से हुआ, जिस पर एजाज सवार थे। दोनों घोड़ों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ।प्रतियोगिता में बिहार के मोतिहारी से आए घोड़े एकता एक्सप्रेस ने पहला स्थान हासिल किया जबकि शेरा दूसरे स्थान पर रहा। रूबी किन्नर ने दावा किया कि उनका घोड़ा वास्तव में पहले स्थान पर रहा था लेकिन प्रतियोगिता में गड़बड़ी कर उसे दूसरा स्थान दिया गया।रहसू जनूबी पट्टी निवासी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने रूबी किन्नर को बधाई दी। स्वागत समारोह में रामाशीष सिंह, राजेंद्र जायसवाल, पायल किन्नर, खुशबू, काजल, जूही, मधु, प्रियंका, समतोला, रोशनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।