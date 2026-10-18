Kushinagar News: मतदेय स्थलों के समायोजन की समय-सारिणी तय

विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों का समायोजन सावधानीपूर्वक और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि अंतिम सूची जारी होने के बाद स्थान में बदलाव की जरूरत न पड़े। इसके लिए दो नवंबर तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सहायक निर्वाचन अधिकारी सर्वेश कुमार ने बताया कि 16 से 18 अक्तूबर तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन और पुनर्निर्धारण किया जाएगा। नए मतदेय स्थल बनाने के लिए भवनों को चिह्नित कर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। 19 अक्तूबर को प्रारूप सूची प्रकाशित कर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।उन्होंने बताया कि 26 अक्तूबर को सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद 27 अक्तूबर को मतदेय स्थलों का प्रस्ताव आवश्यक संलग्नकों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया एक जनवरी 2027 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के साथ पूरी की जाएगी।