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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Roadways monthly passes will now be issued from the Padrauna bus station itself.

Kushinagar News: अब पडरौना बस स्टेशन से ही बनेगा रोडवेज का मासिक पास

Thu, 08 Oct 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:55 AM IST
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Roadways monthly passes will now be issued from the Padrauna bus station itself.
नियमित यात्रियों को मिली राहत, एमएसटी बनवाने के लिए अब छावनी स्थित डिपो कार्यशाला जाने की जरूरत नहीं
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पडरौना। रोडवेज बसों से नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब यात्रियों को मासिक पास (एमएसटी) बनवाने के लिए शहर के छावनी स्थित रोडवेज डिपो की कार्यशाला तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। पडरौना बस स्टेशन से ही मासिक पास बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
अब तक यात्रियों को मासिक पास बनवाने के लिए पडरौना बस स्टेशन से अलग छावनी स्थित डिपो कार्यशाला जाना पड़ता था। दूरी और समय की वजह से कई यात्रियों को परेशानी होती थी। खासकर रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को पास बनवाने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता था। रोडवेज की ओर से पडरौना बस स्टेशन पर ही एमएसटी बनाने की व्यवस्था किए जाने से यात्रियों को एक ही स्थान पर सुविधा मिल सकेगी।
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पडरौना डिपो के एआरएम जयप्रकाश प्रधान ने बताया कि नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मासिक पास काफी उपयोगी है। पास के जरिए यात्री निर्धारित मार्ग पर नियमित रूप से बस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस स्टेशन से एमएसटी की सुविधा शुरू होने के बाद यात्रियों की परेशानी कम होने की उम्मीद है। मासिक पास बनवाने के लिए अब यात्रियों को छावनी स्थित डिपो कार्यशाला का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
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