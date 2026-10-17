फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Road named after freedom fighter Kaushal Kishore Shahi

Kushinagar News: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौशल किशोर शाही के नाम पर हुआ मार्ग का नामकरण

Sat, 17 Oct 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Road named after freedom fighter Kaushal Kishore Shahi
गुरवलिया से देवीपुर जाने वाला दो किमी लंबा मार्ग अब कौशल किशोर शाही मार्ग के नाम से जाना जाएगा
विज्ञापन

गुरवलिया बाजार। गुरवलिया से देवीपुर जाने वाले करीब दो किलोमीटर लंबे मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिवंगत कौशल किशोर शाही के नाम पर किया गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से किए गए नामकरण के बाद मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसमें मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य रतनपाल सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर मार्ग का नामकरण कराने में उनके नाती एवं बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राजेश शाही और पीडब्ल्यूडी में कार्यरत रामेश्वर मिश्र का विशेष प्रयास रहा। उनके प्रयासों से मार्ग को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम मिला। इससे क्षेत्र में उनके योगदान और स्मृतियों को संजोने की पहल हुई है।
विज्ञापन

विधान परिषद सदस्य रतनपाल सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग और बलिदान देश की अमूल्य धरोहर है। उनके नाम पर मार्ग का नामकरण करना उनके योगदान को सम्मान देने का सराहनीय प्रयास है। इससे आने वाली पीढ़ियों को भी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और देश के प्रति उनके समर्पण की जानकारी मिलेगी। डॉ. आलोक शाही ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान दुदही प्रमुख प्रतिनिधि लल्लन गोड, मोनू सिंह, राकेश शाही, बच्चा शाही, मोहित शाही आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed