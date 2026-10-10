Kushinagar News: जलभराव से रास्ता बंद, पानी में खड़े होकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:10 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:10 AM IST
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बनकटा बाजार। क्षेत्र के छट्ठू कटेया गांव के टोला बगही में लोगों ने पानी में खड़े होकर जलनिकासी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन रहे लोगों ने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क जलभराव होता है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होने के साथ आसपास बसे लोगों को जल जनित बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है।
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नंदलाल विद्रोही ने कहा कि जल निकासी के रास्ते को कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। इससे बरसात का पानी निकल नहीं पा रहा है। पूरे मौसम में रास्ते पर जलभराव बना रहता है। आवागमन बाधित होने से ग्रामीणों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई घरों में भी पानी घुस गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान के लिए पहल नहीं कर रहे हैं।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जलभराव के कारण घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर रास्ते को आवागमन के योग्य नहीं बनाया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान ज्ञान्ती देवी, शांति देवी, इंदु देवी, सुमित्रा देवी, रामवती देवी, सुष्मिता प्रजापति, राधिका प्रजापति आदि मौजूद रहे।
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प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नंदलाल विद्रोही ने कहा कि जल निकासी के रास्ते को कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। इससे बरसात का पानी निकल नहीं पा रहा है। पूरे मौसम में रास्ते पर जलभराव बना रहता है। आवागमन बाधित होने से ग्रामीणों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई घरों में भी पानी घुस गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान के लिए पहल नहीं कर रहे हैं।
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प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जलभराव के कारण घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर रास्ते को आवागमन के योग्य नहीं बनाया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान ज्ञान्ती देवी, शांति देवी, इंदु देवी, सुमित्रा देवी, रामवती देवी, सुष्मिता प्रजापति, राधिका प्रजापति आदि मौजूद रहे।
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