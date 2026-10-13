Kushinagar News: 33 लाख से बनेगा आरसीसी नाला, जलभराव से मिलेगी राहत

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कसया। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर चार अंबेडकर नगर में जलनिकासी की समस्या दूर करने के लिए 33 लाख रुपये की लागत से आरसीसी नाले का निर्माण कराया जाएगा। इससे वार्ड के 300 से अधिक लोगों को जलभराव और गंदे पानी के जमाव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।वार्ड में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी बाधित होने से जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन जाती है। इससे लोगों के आवागमन में भी दिक्कत होती है। लंबे समय से नाले के निर्माण की मांग की जा रही थी।अब नगर पालिका की ओर से 33 लाख रुपये की लागत से आरसीसी नाले का निर्माण कराया जाएगा। इसके बनने से पानी की निकासी सुचारु होने और जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है। इससे वार्ड के लोगों को राहत मिलने के साथ ही साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।नगर पालिका परिषद की ईओ अंकिता शुक्ला ने बताया कि वार्ड के लोग काफी समय से नाले के निर्माण की मांग कर रहे थे। उनकी समस्या को देखते हुए आरसीसी नाली का निर्माण कराया जाएगा, ताकि जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।