Kushinagar News: निजी स्कूल के प्रबंधक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, हिरासत में
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:13 AM IST
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बोदरवार (कुशीनगर)। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बोदरवार बाजार स्थित एक निजी विद्यालय के प्रबंधक पर कक्षा 10 की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पॉक्सो और छेड़छाड़ की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
परिजन के अनुसार, बुधवार को विद्यालय में छुट्टी के बाद प्रबंधक विद्याधर शुक्ला ने छात्रा को प्रधानाचार्य कक्ष में बुलाया। आरोप है कि वहां अकेला पाकर उसने छात्रा से अभद्रता की और विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने व गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। किसी तरह घर पहुंची छात्रा की हालत देख परिजन परेशान हो गए और पूछताछ करने पर उसने रोते हुए घटना बताई। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह परिजन थाने पहुंचे और तहरीर दी।
परिजन ने विद्यालय की मान्यता और संचालन पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि स्कूल को केवल कक्षा आठ तक की मान्यता प्राप्त है लेकिन इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें विभागीय मिलीभगत की आशंका है। हालांकि, शिक्षा विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कप्तानगंज थाना प्रभारी धीरेंद्र राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
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परिजन के अनुसार, बुधवार को विद्यालय में छुट्टी के बाद प्रबंधक विद्याधर शुक्ला ने छात्रा को प्रधानाचार्य कक्ष में बुलाया। आरोप है कि वहां अकेला पाकर उसने छात्रा से अभद्रता की और विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने व गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। किसी तरह घर पहुंची छात्रा की हालत देख परिजन परेशान हो गए और पूछताछ करने पर उसने रोते हुए घटना बताई। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह परिजन थाने पहुंचे और तहरीर दी।
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परिजन ने विद्यालय की मान्यता और संचालन पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि स्कूल को केवल कक्षा आठ तक की मान्यता प्राप्त है लेकिन इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें विभागीय मिलीभगत की आशंका है। हालांकि, शिक्षा विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कप्तानगंज थाना प्रभारी धीरेंद्र राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
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