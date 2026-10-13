Kushinagar News: उप चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, आज होगा मतदान

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तमकुहीरोड। सेवरही नगर पंचायत के जवाहरनगर वार्ड-17 में रिक्त महिला सभासद पद के लिए उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 1866 मतदाता 13 अक्तूबर को मतदान कर चार प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतों की गिनती 15 अक्तूबर को की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित होंगे।यह सीट निर्वाचित महिला सभासद शोभा देवी के बीते 6 मई 2026 को निधन के बाद रिक्त हुई थी। शासन की ओर से इस पद पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक लोकमान्य इंटर कॉलेज में बने दो बूथों पर होगा। इन बूथों पर कुल 1866 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चार महिला प्रत्याशी प्रीति देवी, शकुंतला देवी, अंजली देवी और रूबी देवी मैदान में हैं।तमकुहीराज के न्यायिक तहसीलदार गोपाल जी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। दुदही के नायब तहसीलदार राजेश कुमार भारती सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं। मतगणना तहसील मुख्यालय पर होगी। चुनाव अधिकारी गोपाल जी ने बताया कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान दल मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। 13 अक्तूबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा।लोकमान्य इंटर कॉलेज के कमरा नंबर छह और कमरा नंबर सात में दो बूथ बनाए गए हैं। मतों की गिनती 15 अक्तूबर को तहसील मुख्यालय पर की जाएगी। परिणाम की घोषणा भी उसी दिन होगी। इस उपचुनाव में चार महिला प्रत्याशी प्रीति देवी, शकुंतला देवी, अंजली देवी और रूबी देवी मैदान में हैं। तमकुहीराज के न्यायिक तहसीलदार गोपाल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। दुदही के नायब तहसीलदार राजेश कुमार भारती सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। चुनाव अधिकारी गोपाल ने बताया कि मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल भी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं।