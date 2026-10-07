Kushinagar News: बाढ़ के बीच बिजली गुल, जेनरेटर से मोबाइल-टॉर्च चार्ज कर रहे लोग

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अब बिजली आपूर्ति ठप रहने से मोबाइल चार्ज करने से लेकर पीने के पानी तक की दिक्कत हो रही है। आपदा के समय मोबाइल ही प्रशासन और रिश्तेदारों से संपर्क का प्रमुख साधन है लेकिन बिजली नहीं होने से फोन बंद होने का खतरा बना रहता है। अहिरौलीदान इस समय कटान की चपेट में है।

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तमकुहीरोड। अहिरौलीदान क्षेत्र में बाढ़ और कटान की मुसीबत के बीच बिजली संकट ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। जवही दयाल में एपी बांध टूटने के दूसरे दिन से बिजली आपूर्ति ठप है। कई जगहों से बाढ़ का पानी उतरने के बावजूद अब तक आपूर्ति बहाल नहीं होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मजबूरी में लोगों को जेनरेटर से मोबाइल, टॉर्च सहित अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करने पड़ रहे हैं। बाघाचौर के झवनिया टोला में भी करीब 20 से 25 परिवार अभी तक एपी बांध पर शरण लिए हुए हैं। इनमें राधा गोड़, दीनानाथ चौहान, विद्या चौहान, जानकी गोड़ और दिनेश निषाद समेत अन्य परिवार शामिल हैं। बांध पर बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को मोबाइल और टॉर्च चार्ज करने के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण पहले ही घर-गृहस्थी प्रभावित है।