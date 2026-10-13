Kushinagar News: अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखेगी पुलिस, होगी कार्रवाई

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एसपी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश को प्रसारित न करने की अपील किया है। भ्रामक सूचना की तत्काल पुलिस को जानकारी दें। जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पीस कमेटी के सदस्यों और लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी परिस्थिति में शांति व्यवस्था प्रभावित न होने दें। नवरात्र और दशहरा आपसी सद्भाव, सहयोग और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए।

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पडरौना। त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी संजय चौहान और एसपी केशव कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में कहा गया कि शारदीय नवरात्र और दशहरा के दौरान शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जबकि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और भ्रामक संदेश वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।